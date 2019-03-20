شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال وفقا للخطة الزمنية المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من مسئولى وزارة قطاع الأعمال العام.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لتطوير شركات القطاع وسبل النهوض بها، لاسيما شركات قطاع الغزل والنسيج، وذلك من خلال عدد من المحاور، من بينها تحديث الآلات والمعدات، وتوحيد وميكنة إجراءات العمل، وتطوير استراتيجيات التسويق، بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية والعمل على التوسع في المنتجات والأسواق الجديدة، محلياً وعالمياً.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للخطة الزمنية المقررة، لاسيما القطاعات الصناعية الواعدة مثل قطاع الغزل والنسيج، مشدداً على أهمية قطاع الأعمال العام بأصوله العديدة والمتنوعة في المساهمة في التنمية الشاملة، في ظل ضوابط أساسية هي صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، وبهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق فوائد ملموسة لصالح المواطنين.

كما وجه الرئيس بالقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات التي تواجه عدداً من شركات قطاع الأعمال العام، سعياً لاستكمال تطوير تلك الشركات في إطار إعادة الهيكلة المخطط لها، مشدداً على أهمية تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.