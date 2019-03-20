شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تصدر توضيحا حول تصريحات سامح شكرى بعودة سوريا للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن ما تم تداوله على لسان وزير الخارجية حول عودة سوريا إلى مقعدها للجامعة العربية اجتزاء، مؤكدا أهمية تفاعُل الحكومة السورية مع مسار العملية السياسية فى جنيف ومسار جهود المبعوث الأممى لسوريا، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبحيث يتم الانخراط مع المساعى التى من شأنها استعادة سوريا لاستقرارها ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السورى الشقيق، وبما يتيح بحث عودة سوريا إلى الحاضنة العربية.

Advertisements

جاء ذلك رداً على استفسارات عدد من المُحررين الصحفيين حول ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية بشأن تصريحات لوزير الخارجية سامح شكرى معها تتعلق بموضوع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية تصريحات لوزير الخارجية سامح شكرى حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وعدم وجود شروط مصرية لعودة سوريا إلى مقعدها فى الجامعة العربية.