شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: القضاء الفيدرالى أصدر 63 حكما على الأقل ضد إدارة ترامب فى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القضاء الفيدرالى قد حكم ضد إدارة ترامب 63 مرة على الأقل خلال العامين الماضيين، وهو سجل استثنائى من الهزيمة القضائية التى وضعت أجزاء كبيرة من أجندة الرئيس حول البيئة والهجرة وقضايا أخرى فى موقف حرج.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضاة فى قضية تلو الأخرى وبخوا مسئولى ترامب لفشلهم فى إتباع القواعد الأساسية لتغيير السياسة، بما فى ذلك تقديم تفسيرات مشروعة تدعمها الحقائق والمدخلات العامة عندما يكون هذا مطلوبا.

Advertisements

وكانت أغلب القضايا فى مراحل مبكرة ومعرضة للتراجع عنها، فعلى سبيل المثال، سمحت المحكمة العليا بتفعيل نسخة من الحظر الذى فرضه الرئيس ترامب على المسافرين من دول معينة ذات أغلبية مسلمة بعد أن عرقلت محكمة أقل درجة هذا الحظر باعتباره تميزيا.

لكن بغض النظر عما إذا كانت الإدارة انتصرت فى النهاية، فإن الأحكام حتى الآن ترسم صورة لحكومة تندفع لتنفيذ تغييرات بعيدة المدى فى السياسة دون اعتبار القواعد القائمة منذ فترة طويلة ضد السلوك التعسفى والمتقلب.

ويتهم ثلثا القضايا إدارة ترامب بانتهاك إجراء القانون التنفيذى، الذى يعود عمره إلى 73 عاما ويمثل الحصن الأساسى ضد الحكم التعسفى.