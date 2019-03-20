الجنائية الدولية تقضى بـالسجن مدى الحياة على "سفاح البوسنة" رادوفان كاراديتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قضاة استئناف بمحكمة تابعة للأمم المتحدة،اليوم الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة بحق زعيم صرب البوسنة السابق _ "سفاح البوسنة "ـ رادوفان كارادزيتش بعد إدانته بالإبادة الجماعية.
وأيد القضاة إدانة كارادزيتش بالإبادة الجماعية فى مذبحة سربرنيتشا عام 1995 أثناء حرب البوسنة، وقالوا إن الحكم الصادر بحقه بالسجن 40 عاما والذى أصدره القضاة فى وقت سابق كان مخففا للغاية مقارنة بخطورة جرائمه وحجم مسؤوليته عنها.
وحُكم على كاراديتش (73 عاما) بالسجن 40 عاما فى عام 2016 بعد إدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مذبحة سربرينيتشا، التي وقعت في يوليو 1995، والتي راح ضحيتها أكثر من 8000 رجل وصبى مسلم على أيدي القوات الصربية البوسنية.
وأدين كاراديتش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكونه العقل المدبر السياسي وراء حملة التطهير العرقي، التي شهدت طرد الكروات والمسلمين من مناطق الصرب في البوسنة (1992-1995).
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