شاهد فى دقيقة.. حملة ترويجية لاستقبال توت عنخ آمون فى باريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "دوت مصر" عددا من الصور الترويجية فى فرنسا، التى تروج لأهم حدث ثقافى خلال عام 2019، وهو معرض الملك الفرعونى توت عنخ آمون بعنوان "كنز الفرعون".
ويأتى المعرض ضمن الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل فى مقبرة توت عنخ أمون الذى تم عام 1922 على يد المستكشف البريطانى هوارد كارتر.
ــ المعرض هو الأخير لهذه المجموعة من مقتنيات توت عنخ أمون.
ــ يقام فى "لافال" جنوب غرب باريس.
ـ بالتزامن مع معرض ساتشى البريطانى
ــ يضم 150 قطعة أثرية.
ــ بعد انتهاء المعرض تعود المقتنيات الأثرية إلى المتحف المصرى الكبير.
ــ يفتتح المعرض يوم 21 مارس لكبار الزوار .
ــ وللجمهور من 23 مارس إلى 15 سبتمبر 2019.
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