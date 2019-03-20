فيديو.. دار الإفتاء عن حكم التعامل بفيزا مشتريات البنوك: حلال ولا شئ فيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم التعامل بفيزا مشتريات لأحد البنوك، جاء فى نصه: (ما حكم التعامل بفيزا مشتريات بخصومات خاصة لبنك ربوى؟). وأجاب الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: (التعامل بفيزا مشتريات لبنك حلال شرعا ولا شئ فيه إن شاء الله). Advertisements

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