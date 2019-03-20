قرار جديد من الإسكان للتعامل مع 12494 فدانًا بالحزام الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 65 تابع الصادر بتاريخ 19 مارس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2017، في شأن التعامل مع أرض الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "يُعتمد المخطط التفصيلي لمساحة 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وفقًا للوحات المُرافقة لهذا القرار والتي تعتبر مكملة له".

كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التعديل في المخطط المرافق سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل - حاليًا أو مستقبلًا - كلما دعت الضرورة لذلك وبما يحقق النواحي التنموية والاقتصادية.

ونصت المادة الثلثة من القرار الوزاري على أنه "يتولى قطاع التخطيط والمشروعات وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنطقة محل الاعتماد على أن تعتمد تلك الاشتراطات البنائية واي تعديلات يجريها قطاع التخطيط والمشروعات على المخطط من نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات أو من يمثله بحسب الأحوال".

وحددت المادة الرابعة أن يتولى جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر اتخاذ الإجراءات المقررة لحماية المساحة محل الاعتماد من مخاطر التعديات والسيول وغيرها بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن والجهات المختصة، على أن تكون الأولوية في مراحل التنفيذ للمواقع الأسهل تنفيذًا وفق نص المادة الخامسة للقرار.

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