بالصور.. توزيع شرائح الإنترنت على طلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

توافد العديد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي داخل عدد من المدارس على مستوى الجمهورية لاستلام شريحة الإنترنت من الشركة المصرية للاتصالات والخاصة بالتابلت المدرسي.

ووفرت الشركة المصرية للاتصالات مندوبين داخل المدارس لتسليم الشرائح؛ تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

ويتم تسليم شرائح الإنترنت للطلاب عبر إحضار بطاقة الرقم القومي للطالب أو ولي أمره (صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة) وصورة ضوئية منها، وكود الطالب، وصورة ضوئية من شهادة الميلاد في حالة عدم صدور بطاقة الرقم القومي للطالب، والتوقيع على العقد وإقرار استلام للشريحة.

ويتسلم المعلمون الشرائح ببطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها وكذا كود المدرس والتوقيع على العقد وإقرار الاستلام.

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