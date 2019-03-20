المستشار السياحي السابق بفرنسا يطالب بخطة لاستثمار معرض توت عنخ آمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعا الدكتور عادل المصري، المستشار السياحي السابق بفرنسا، إلى ضرورة استثمار معرض توت عنخ آمون بباريس، المقرر افتتاحه غدا الخميس في فرنسا، ويستمر حتى سبتمبر المقبل، موضحا أنه حدث كبير يتطلب تكثيف الترويج للمنتج السياحي المصري بالوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والميادين الكبرى بفرنسا.

وشدد المصري، في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، على ضروروة إعداد أجندة أحداث مهنية وثقافية وفنية تتزامن مع إقامة المعرض بهدف دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الفرنسية خاصة مع حالة الشغف عند الفرنسيين للحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى إمكانية إعداد قافلة سياحية للشركات المصرية لمقابلة نظائرها من الشركات ومنظمي البرامج الفرنسين بعدد من المدن الفرنسية.

وتابع: "يمكن إقامة أسبوع سياحي ثقافي متنقل في بعض المقاطعات الفرنسية والتي ترتبط بحدود مع بعض الدول الأوروبية باعتبار أن فرنسا في وسط أوروبا الأمر الذي يعطي رواجا أبعد من الحدود الفرنسية خاصة أنه منتظر قيام العديد من الدول الأوروبية المحيطة بزيارة معرض توت عنخ آمون".

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ونوه المصري، إلى أنه يمكن الاستفادة من الحدث بشكل أخر لإقامة عدد من المهرجانات الفلكلورية الشعبية وفن المطبخ المصري، وكذلك إقامة عدد من الندوات والمحاضرات على هامش فعاليات المعرض طوال فترة إقامته لتعريف الفرنسيين بكل ما هو جديد عن المدن الجديدة بمصر وكذلك فرص الاستثمار المتاحة وحالة التقدم الاقتصادي التي تعيشها مصر حاليا.

وأكد أن مثل هذه الأحداث لا تتكرر كثيرا لذا يجب استغلال حدوثها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على قطاع السياحة المصرية وخاصة منتج السياحة الثقافية حيث إنه لا يجب الاكتفاء بالحضور الرسمي فقط أثناء فعاليات الافتتاح للمعرض لكن يجب توظيف فترة إقامة الحدث.

ونوه المصري، إلى أن إقامة المعرض في القاعة الكبرى لدولا فيليت بباريس والذي يأتي بعد 52 عاما على معرض القرن الذي استقطب أكثر من مليوني زائر فى الستينيات فى قصر لو بوتيه باليه، تعد فرصة كبيرة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة وخاصة منتج السياحة الثقافية الفريد من نوعه في مصر.