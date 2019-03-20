توت عنخ آمون في باريس.. 5 معلومات عن معرض الملك الشاب بفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تفتتح العاصمة الفرنسية باريسن غدا الخميس، رسميا معرض الملك توت عنخ آمون، بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، تحت عنوان "توت عنخ آمون... كنوز الفرعون"، وسيستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، كما سيتم افتتاح المعرض للجمهور يوم السبت الموافق 23 مارس.

وتحتفي العاصمة الفرنسية بالفرعون الذهبي ومقتنياته خلال المعرض الذي يأتي ضيفا على باريس بعد غياب 52 عاما حيث آخر معرض للملك الشاب كان عام 1967 حيث زاره أكثر من 1.2 مليون شخص.

وحسب الصور المرفقة، اتخذت الحكومة الفرنسية عدة خطوات استعداد للحدث الأهم في باريس خلال 2019 ومنها:

1ـ تزيين الشوارع والميادين الرئيسية والمباني ومحطات المترو في باريس بلافتات ضخمة تصور وجه الملك الشاب وبعض مقتنياته.

2ـ تصدرت أخبار الملك الذهبي ومقبرته ونسبه ومعرضه الصفحات الأولى للصحف والمجلات الفرنسية.

3ـ يعتبر الفرنسيون هذا المعرض الحدث الثقافي الأهم في فرنسا خلال الأيام المقبلة.

4ـ تم بيع أكثر من 130.000 تذكرة لحضور المعرض.

5ـ متوقع وصول عدد التذاكر المباعة حتى يوم الافتتاح إلى 150.000.

ويأتي المعرض ضمن الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف في القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ آمون الذي تم عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

جدير بالذكر أن المعرض يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.