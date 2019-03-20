كرم جبر مؤيدًا تعديلات الدستور: تحديد الرئاسة بفترتين لمنع تكرار أخطاء ما قبل ٢٥ يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استعرض الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عددًا من الملاحظات حول التعديلات الدستورية المقترحة، خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي لمجلس النواب، حول التعديلات الدستورية، اليوم الأربعاء.

وأيد جبر، التعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، وكذلك المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالي، مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد منذ عام ٢٠١١، مؤكدا في ذات السياق أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة، حتى لا نقع في أخطاء أخرى أدت من قبل إلى ثورة ٢٥ يناير.

وحول النص الخاص بمنصب نائب رئيس الجمهورية، تساءل جبر، عن مدى إمكانية ترشح نائب الرئيس لمنصب الرئيس، أم سيطوله الحظر على الترشح مثل منصب الرئيس المؤقت.

وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، أكد أهميتها، لتتولى حماية المنشآت المهمة بالبلاد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تنحاز دائما للشعب المصري، خاصة أن تركيبته تعبر عن مختلف طوائف الشعب المصري، مستشهدا بمواقف القوات المسلحة في ٢٥ يناير ومن قبل في عهد الملك فاروق وكذلك في أحداث ١٨ و١٩ يناير.

وطالب جبر، بتغيير اسم محلس الشيوخ الذي نصت عليه التعديلات ليصبح مجلس الشورى، خاصة أن النص حدد سن المرشحين له بداية من ٣٥ عامًا، مشيرا إلى أنه فرصة لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بأن يكون له اختصاصات تشريعية.

وعقب عبد العال على كلمته، بشأن منصب نائب الرئيس، نافيا وجود حظر على ترشحه لمنصب الرئيس.