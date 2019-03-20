الأزهر الشريف ينعى ضحايا إعصار "إيداي" في مالاوي وموزمبيق وزيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نعى الأزهر الشريف ضحايا إعصار "إيداي"، الذي ضرب دول مالاوي وموزمبيق وزيمبابوي، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا والجرحى، وتشريد ما يقرب من نصف مليون شخص في الدول الثلاث.

كما تقدم الأزهر الشريف -في بيان اليوم الأربعاء- بخالص العزاء لمالاوي وموزمبيق وزيمبابوي، رئيسًا وحكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والعودة الآمنة للمشردين والمفقودين، داعيًا المولى تعالى أن يجنب العالم الكوارث والمصائب.

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