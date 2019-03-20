"إفريقية النواب" تعرب عن تضامنها مع الدول التي اجتاحها إعصار "إيداى"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعرب رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ، طارق رضوان ، عن تضامن اللجنة مع الدول الإفريقية التى اجتاحها اعصار وفيضان "إيداى" ولحقت بها خسائر بشرية وأضرار مادية.

وقدم النائب طارق رضوان - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - التعازي لكل من: موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى - التي اجتاحها الإعصار - معربا عن مواساته لذوي الضحايا والمفقودين جراء الفيضان.​