"إفريقية النواب" تعرب عن تضامنها مع الدول التي اجتاحها إعصار "إيداى"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أعرب رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ، طارق رضوان ، عن تضامن اللجنة مع الدول الإفريقية التى اجتاحها اعصار وفيضان "إيداى" ولحقت بها خسائر بشرية وأضرار مادية.
وقدم النائب طارق رضوان - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - التعازي لكل من: موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى - التي اجتاحها الإعصار - معربا عن مواساته لذوي الضحايا والمفقودين جراء الفيضان.
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