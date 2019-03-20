القومي للتنمية الزراعية يشيد بفتح أسواق جديدة للحاصلات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

طالب الدكتور محمد عبدالرحمن السعيطي، رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، مصدري الحاصلات الزراعية وخاصة محاصيل "العنب - البصل - البطاطس - الموالح" بضرورة الالتزام بتعليمات الحجر الزراعي وتطبيق النشرة الأخيرة التي أصدرها وتوفير المستندات المطلوبة، للحفاظ على السوق الجديدة التي نجحت الدولة في فتحها مع صربيا.

وأضاف السعيطي، في بيان، الأربعاء، أن نشرة الحجر الزراعي تضمنت ضرورة أن يقدم شهادة صحة نباتية للموالح والعنب والبصل تفيد بخلو الشحنة من الأفات لضمان جودة الشحنات المصدرة وتفادي أي مشكلات قد تظهر في حال ضبط شحنات غير مطابقة للمواصفات.

وأثنى رئيس قومي التنمية الزراعية على دور الدولة في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في جميع أنحاء العالم، مطالبا وزارة الزراعة بضرورة التأكد من صلاحية الشحنات المصدرة بشكل كبير للحفاظ على سمعة الحاصلات المصرية في الخارج.

وكانت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة أعلنت نجاحها فتح الأسواق الصربية أمام الصادرات المصرية من الموالج والعنب والبطاطس والبصل، في مقابل اعتماد المنشأ الصربي لتصدير القمح إلى مصر، بعد سفر وفد مصري برئاسة الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى صربيا للتفاوض على فتح السوق الصربي للصادرات الزراعية المصرية من الموالح والبطاطس، وكذلك تقييم القمح الصربي وقياس مدى مطابقته للمواصفات القياسية المصرية.​