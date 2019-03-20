إحالة 11 إلى "جنايات أمن الدولة" بتهمة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 11 متهمًا -بينهم محبوسان- إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن الاتهامات تضمنت الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق، وأفراد حراسته، وقتل اثنين منهم، وتخريب أملاك عامة، وإتلاف مركبات ووحدات سكنية، وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني من تكليف قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد للمتهمين على السيد أحمد بطيخ، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى، ومحمد محمد فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن، ومحمد عبد الرؤوف، وأحمد سحلوب، وعلاء على السماحي، للمتهم باسم محمد إبراهيم جاد، بإعادة هيكلة صفوف حركة حسم المسلحة وتدريب أعضائها لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف المنشآت العامة والشرطة والقيادات العامة والشرطية والعسكرية ومنها استهداف مدير أمن الاسكندرية السابق وافراد حراسته بسيارة مفخخة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين بانضمامهم لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتلقيهم في إطار انضمامهم لتلك الحركة تدريبات بدنية وعسكرية بدولة السودان من خلال تسللهم عبر الحدود الجنوبية للبلاد واضطلاعهم بالشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية، وأفراد حراسته ورصدهم لمواقع عسكرية بمدينة الإسكندرية وأقسام شرطة المنتزة أول والرمل وسيدى جابر، وباب شرق، ومبان مديرية الأمن الوطني، وشرطة النجدة، ومعسكر الأمن المركزي بمدينة الإسكندرية تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات إرهابية.

كما أمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.