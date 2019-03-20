أخبار مصر | ننشر خريطة قطاع التليفزيون للاحتفال بعيد الأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خريطة قطاع التليفزيون للاحتفال بعيد الأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل قطاع التليفزيون بعيد الأم، من خلال قنوات القطاع بتطويع برامجه وإذاعة بروموهات وتنويهات علي مدار اليوم كالتالي:

القناة الأولى:

تحتفل القناة الأولى بعيد الأم من خلال تطويع عدد من البرامج منها: برنامج (الخير يا مصر) و الذي يعرض في الساعة السابعة صباحاً وبرنامج "الطباخ" والذي يذاع في الساعة الواحدة ظهراً وبرنامج "استوديو 1" في السابعة وخمس دقائق مساءً وبرنامج "مصر النهاردة" في العاشرة مساءً ، كما تعرض القناة الفيلم العربي "صباح الخير يا زوجتي العزيزة" في الساعة 2.50 ظهراً الفيلم بطولة صلاح ذو الفقار ، نيللي ، تحية كاريوكا ، خيرية أحمد ومن إخراج عبد المنعم شكري.

القناة الثانية:

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تطوع القناة الثانية العديد من برامجها احتفالاً بعيد اللأم في الفترة الصباحية تذيع القناة برنامج "مصر جميلة" في التاسعة والنصف صباحاً وفي الثانية وخمس دقائق برنامج "زينة" وفي الفترة المسائية في العاشرة مساءً تذيع القناة حلقة من برنامج "قعدة هوانم".

القناة الفضائية المصرية:

تحتفل الفضائية المصرية بعيد الأم بتطويع العديد من برامجها احتفالاً بهذا اليوم ففي الفترة الصباحية وفي العاشرة وخمس دقائق صباحاً نلتقي مع برنامج "شقاوة شطار" وفي الحادية عشرة والثلث صباحاً نلتقي مع برنامج "بصمات" وفي فترة الظهيرة وفي الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهراً تذيع القناة حلقة من برنامج "سيدتي" احتفالاً بعيد الأم وفي الثانية والنصف ظهراً نلتقي مع برنامج "شارك"، وفي الفترة المسائية تذيع القناة برامج "الحلقة الأخيرة" في العاشرة مساءً وفي الواحدة والنصف صباحاً برنامج "البطل الثاني".