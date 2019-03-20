أخبار مصر | رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء.

ويناقش الاجتماع عدد من الملفاتالمتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا،كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكدمن التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تمضخها لاقامة هذه المشروعات.

كما يناقش الاجتماع توصيات ملتقي الشباب العربي الافريقي التي اطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقي الذي انعقد في محافظة اسوان.

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ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.