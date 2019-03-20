أخبار مصر | تأجيل الدعوى المقامة من صيدلي لفرض الحراسة على نقابة الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل الدعوى المقامة من صيدلي لفرض الحراسة على نقابة الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا لجلسة 2 أبريل المقبل، لإعلان تدخل عضو مجلس بنقابة الأطباء أحمد حسين عبد السلام.

وقال مقيما الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، إن فرض الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على حقوق المرضى بعد خيانة نقابة الأطباء للقسم والقانون ورفضهم تطبيق الحد الأقصى للفيزيتا، وأن نقابة الأطباء أصبحت وكرا لأصحاب المصالح والمتربحين من جيوب المرضى، على حد قولهما.

وجاء في مرافعة الصيدلي هاني سامح (محامي) أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين انشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.

وطالب سامح باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ انشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من اكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء.

