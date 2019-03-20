أخبار مصر | رئيس البرلمان: التعديلات حول الدستور تتم بكل شفافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: التعديلات حول الدستور تتم بكل شفافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال ترأسه جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة اليوم الأربعاء، إن التعديلات حول الدستور تتم بكل شفافية.

وأضاف عبدالعال، أن المواد المُقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية حتى الآن ولا تزال محل نقاش، مُشيرًا إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها.

وأكد عبد العال، أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، خلال مشاركته في جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء حول التعديلات الدستورية الجديدة، إن الدستور ليس وثيقة مقدسة وإنما بنود لتنظيم حياة الشعب.

وأضاف الجمال، أنه لابد من زيادة السلطات التشريعية المخولة لمجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية المقترحة.



وطالب الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، بتحديد نسب لتمثيل الفئات التي نصت على تمثيلها المادة 244 من الدستور، مُشيرًا إلى أن المادة بوضعها المُقترح تعديله مطاطة. وطالب الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، بتحديد نسب لتمثيل الفئات التي نصت على تمثيلها المادة 244 من الدستور، مُشيرًا إلى أن المادة بوضعها المُقترح تعديله مطاطة. وأضاف راشد، أن تعيين نائب واحد لرئيس الجمهورية أفضل من نائبين، مُشيرًا إلى أن الدور البارز لنائب الرئيس يظهر في حال غياب الرئيس. وقال الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة وعقلانية.