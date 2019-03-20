أخبار مصر | "الأطباء" تؤكد: القيد بالنقابة مستمر طوال العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تؤكد: القيد بالنقابة مستمر طوال العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نقابة أطباء مصر، أنها لم ولن تغلق باب قيد الأطباء طوال العام، ما دام الطبيب مستوفيًا لشروط القيد وهي ( طلب قيد بالجدول العام من النقابة، وشهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها، إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، شهادة قضاء سنة امتياز (الأصلية) أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من وزارة الصحة، صحيفة الحالة الجنائية، صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر لغير المصريين، صورتين شخصيتين وسداد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها (370 جنيهًا) للمصري أو ما يتعامل بالمثل و200 دولار للأجنبي.

وكانت نقابة الاطباء قد أعلنت ان فترة استضافة النقابة لموظفي وزارة الصحة لتسهيل اجراءات استخراج ترخيص مزاولة المهنة تنتهي اليوم الاربعاء ٢٠ مارس.

أما القيد في النقابة فمستمر طوال العام، ولكن فقط سيحتاج الطبيب لأن ينهي بعض الاجراءات ما بين النقابة ووزارة الصحة مما يكبده بعض الجهد.

وقد كانت فترة استضافة النقابة للسادة موظفي الوزارة من أجل تسهيل الاجراءات علي الدفعة الجديدة للاطباء في فترة تسجيلهم بالنقابة ( شهر مارس ) ولكن القيد مستمر دائمًا بالنقابة ولا يتوقف.