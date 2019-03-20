أخبار مصر | رئيس جامعة أسيوط من البرلمان: الدستور ليس وثيقة مقدسة وإنما بنود لتنظيم حياة الشعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة أسيوط من البرلمان: الدستور ليس وثيقة مقدسة وإنما بنود لتنظيم حياة الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، خلال مشاركته في جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء حول التعديلات الدستورية الجديدة، إن الدستور ليس وثيقة مقدسة وإنما بنود لتنظيم حياة الشعب.

وأضاف الجمال، أنه لابد من زيادة السلطات التشريعية المخولة لمجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية المقترحة.

وطالب الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، بتحديد نسب لتمثيل الفئات التي نصت على تمثيلها المادة 244 من الدستور، مُشيرًا إلى أن المادة بوضعها المُقترح تعديله مطاطة.

وأضاف راشد، أن تعيين نائب واحد لرئيس الجمهورية أفضل من نائبين، مُشيرًا إلى أن الدور البارز لنائب الرئيس يظهر في حال غياب الرئيس.

وقال الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة وعقلانية.