أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يلتقي رؤساء تحرير الصحف بشأن لائحة الجزاءات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يلتقي رؤساء تحرير الصحف بشأن لائحة الجزاءات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة في مصر؛ لمناقشة أزمة لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية التي كان أصدرها المجلس منذ يومين.

وكانت لاقت لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس، حالة رفض واسعة لنقابتي الصحفيين والإعلاميين، وانطلقت حملة جديدة للتوقيعات رفضًا لها.

وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن ما أثارته بعض مواد اللائحة من لغط واعتراض واسعين في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عمومًا وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصًا، فإن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيبًا ومجلسًا، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق، الذي أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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وأضاف في بيان سابق، أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله.

وشدد "رشوان" على أن النقابة سوف تكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقًا امواد الدستور، وخصوصًا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.

وأنهي "رشوان" بيانه بأن النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد لتحقيق هذا.