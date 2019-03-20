أخبار مصر | مكرم محمد أحمد: التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة وعقلانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكرم محمد أحمد: التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة وعقلانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال مشاركته في جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء حول التعديلات الدستورية الجديدة، إن التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة وعقلانية.

وأضاف مكرم، أن التعديلات الخاصة بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات ما هي إلا أمرا طبيعيا مع عمل غرفة ثانية للبرلمان لتتيح الفرصة للخبرات أن تتواجد والتي لا يحقق الانتخاب لها الهدف فى الوجود، مشيرًا إلى أنه يدعم أي حقوق للمرأة في مصر، مُذكرًا أن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتي تتيح له الحق في الترشح مُجددًا بعد انتهاء المدة الحالية إذا تم صياغتها بشكل مختلف ستكون أفضل من ذلك.

وقال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن المادة 226 من الدستور فرضت حظرًا بشأن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية وليس سنوات الولاية.

وأضاف فوزي، أن الحظر بمثابة مُصادرة على حق الأجيال القادمة، مُذكرًا أن كل الدساتير قابلة للتعديل، لافتًا إلى أن هناك دساتير عُدلت بعد عام واحد من إقرارها فقط ومنها فرنسا عدلت دستورها في عام واحد 3 مرات، مؤكدًا أن تحديد نسبة خاصة بكوتة المرأة بتشكيل مجلس النواب هامة، مُؤكدًا أن هذا التعديل يتفق مع التوصيات التي صدرت عن الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.

وأكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن حذف كلمة متكافئ أمر يُحسب للبرلمان ويقود إلى السهولة في تشكيل الدوائر الانتخابية، مُشيرًا إلى أنه صلاحيات القوات المسلحة بالتعديلات الدستورية تحافظ على مدنية الدولة، مُطالبًا بإلغاء موازنة الرقم الواحد.