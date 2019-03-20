أخبار مصر | معلومات عن معرض القاهرة الدولي (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات عن معرض القاهرة الدولي (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجرافا حول معرض القاهرة الدولي ٢٠١٩ والذي ينطلق من فترة ٢٠ إلى ٢٩ مارس الجاري في دورته ٥٢ برعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأوضح الانفوجراف أن المعرض ينطلق بمشاركة حوالي 300 شركة محلية وأجنبية يمثلون 6 دول هى، الكويت والسودان، وأوغندا وغانا وبوركينا فاسو وكينيا.

ويسهم في ترويج وتسويق المنتجات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية خاصة فى ظل الحضور المكثف للعارضين المحليين وكذا ممثلي الدول الأجنبية.