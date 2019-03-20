أخبار مصر | رئيس "نقل النواب" من الإسكندرية: "مش عايزين نيجي تاني نلاقي الدنيا ضلمة والطرق مكسرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "نقل النواب" من الإسكندرية: "مش عايزين نيجي تاني نلاقي الدنيا ضلمة والطرق مكسرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال الجولة التفقدية لوفد اللجنة بمحطة سيدي جابر بالإسكندرية اليوم الأربعاء، بالنظر لمحطة سيدي جابر نظرة خاصة لما تتمتع به هذه المحطة من أهمية كبيرة باعتبارها من أقدم المحطات في مصر، وكان في استقباله في المحطة أحمد مهني، مدير محطة سيدي جابر، والمهندس جمال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد، والمهندس متولي عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للمحطات.

وقال عبد الواحد: "عايزين تاني مرة لما نيجي ندخل إسكندرية نفرح زي زمان لكن دلوقتي للأسف أول ما توصل عند المدخل الدنيا ضلمة والطرق مكسرة".

وحول مشكلات قطاع السكة الحديد والفساد قال رئيس لجنة النقل: "مش هنسمح لحد يضحك علينا تاني علشان كده ألزمنا الوزارة بناء على توصيات اللجنة بوضع شروط في عقد شراء الجرارات بالصيانة بعدما حدث في 81 جرار تم شراءها ولم يتم تشغيلها بسبب وجود عيوب فيها". وشدد هشام عبد الواحد، على ضرورة أن تراعي المحطات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن مصر بها من 12 إلى 13 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السكة الحديد، مشيرًا إلى أن الزيارة الحالية الهدف الأساسي منها وضع حلول للمشكلات القائمة، وليس تربصا بأحد.