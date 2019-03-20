أخبار مصر | رئيس "نقل النواب" من الإسكندرية: "مش عايزين نيجي تاني نلاقي الدنيا ضلمة والطرق مكسرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "نقل النواب" من الإسكندرية: "مش عايزين نيجي تاني نلاقي الدنيا ضلمة والطرق مكسرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد الواحد: "عايزين تاني مرة لما نيجي ندخل إسكندرية نفرح زي زمان لكن دلوقتي للأسف أول ما توصل عند المدخل الدنيا ضلمة والطرق مكسرة".
وشدد هشام عبد الواحد، على ضرورة أن تراعي المحطات ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن مصر بها من 12 إلى 13 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السكة الحديد، مشيرًا إلى أن الزيارة الحالية الهدف الأساسي منها وضع حلول للمشكلات القائمة، وليس تربصا بأحد.
كما طالب النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بأن يكون هناك دور كبير لهيئة السكة الحديد في الرقابة والمتابعة.
وأوضح المهندس جمال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بهيئة السكة الحديد، أنه يتم متابعة كافة المشكلات ووضع حلول لها أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع في نهاية شهر فبراير الماضي ووضع جدول زمني 3 أشهر للبدء في تسليم المشروعات المتعلقة بالصيانة.