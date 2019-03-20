أخبار مصر | "القوى العاملة" تكرم 31 من الأمهات المثاليات بالإسماعيلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تكرم 31 من الأمهات المثاليات بالإسماعيلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدا الخميس، حفل تكريم الأمهات المثاليات بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث يمنحهم شهادات تقدير ومبلغا ماليا.

ويكرم الوزير، في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الوزارة بهذه المناسبة 68 أما مثالية على مستوى الديوان العام، والمديريات بالمحافظات، فضلا عن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ووجه الوزير تحية تقدير بهذه المناسبة لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها، مؤكدا أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها.

وفي نفس السياق احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بتكريم ٣١ أما مثالية، حيث تم تكريم الأمهات سوف يبلغن سن المعاش خلال عام ٢٠١٩ وذلك بتقديم بعض الهدايا لهم إيمانا واعترافا بما قدموه خلال مشوار حياتهم وعطائهم اللا محدود لأبنائهم وأسرهم وزملائهم في العمل وقد حضر الاحتفال عدد من أبناء الامهات المكرمين وقدامى الزملاء الذين قدموا التهنئة وبعض الهدايا للأمهات المكرمات.

وقد نقل ياسر سعيد مدير المديرية خالص تهنئة الوزير لجميع أمهات مديرية الاسماعيلية وتمنياته لهم بموفور الصحة ودوام السعادة والعطاء كما قدم لهم بعض الهدايا بالنيابة عن الوزير في هذه المناسبة كما بعثت سيدات المديرية برسالة شكر وامتنان للوزير على هذه اللفتة الانسانية وتقديره لهن.

"سعفان": بوليصة تأمين على العمالة المصرية بالخارج تغطي مصاريف نقل جثمانه

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بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع مسئول بإحدى شركات التأمين المصرية، مدى إمكانية عمل بوليصة تأمين مناسبة للعمالة المصرية بالخارج، تغطي مصاريف نقل جثمان العامل حال وفاته بدولة العمل، فضلا على تذكرة سفر للمرافق للجثمان، ومبلغ من المال يصرف لأسرة المتوفي.

وطلب الوزير من المسئول وضع الأطر اللازمة وآلية التنفيذ في هذا الخصوص خلال الأسبوع الحالي لتوفير الحماية المالية للعمال المصريين بالخارج، من خلال بوليصة تأمين لكل عامل.

وأصدر الوزير توجيهات عاجلة للمسئولين المختصين بالوزارة بإعداد منظومة الكترونية تغطي من خلال مركز معلومات الوزارة بالتعاون مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات، فضلا عن المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، البيانات الكاملة، بحيث تشمل بجانب عقود العمل بيان عنوان العامل واسم الشركة التي يعمل بها بدولة العمل، وعنوانه في مصر، وأرقام تليفونات الأقارب من الدرجة الأولي.

وكان عددا من أبناء الجالية المصرية بالكويت قد عقدوا اجتماعا مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، خلال تواجده بدولة الكويت الأسبوع الماضي، وطلبوا منه تفعيل وثيقة تأمين للعمالة المصرية بالدولة، من خلال شركات التأمين المصرية.

وجاء التحرك الفوري من الوزير بعقد اجتماع مع مسئول شركة التأمين علي الحياة لدراسة إمكانية وضع السبل والحلول كي تغطي بوليصة التأمين الأخطار التي قد يتعرض لها العامل، مع إمكان تطبيق المقترح علي جميع العمالة المصرية بجميع الدول المتواجدين بها سواء كانت عربية أو إفريقية أو أجنبية.