مصر | ننشر تحقيقات نيابة أمن الدولة بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تحقيقات نيابة أمن الدولة بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني في واقعة محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية من تكليف قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد للمتهمين علي السيد أحمد بطيخ ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى ومحمد محمد فتحي بدر وأحمد محمد عبد الرحمن ومحمد عبد الرؤوف وأحمد سحلوب وعلاء على السماحي للمتهم باسم محمد إبراهيم جاد بإعادة هيكلة صفوف حركة حسم المسلحة وتدريب أعضائها لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف المنشآت العامة والشرطة والقيادات العامة والشرطية والعسكرية ومنها استهداف مدير أمن الاسكندرية السابق وافراد حراستة بسيارة مفخخة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين بانضمامهم لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الارهابية وتلقيهم في إطار انضمامهم لتلك الحركة تدريبات بدنية وعسكرية بدولة السودان من خلال تسللهم عبر الحدود الجنوبية للبلاد واضطلاعهم بالشروع في قتل مدير امن الاسكندرية وافراد حراسته ورصدهم لمواقع عسكرية بمدينة الاسكندرية وأقسام شرطة المنتزة أول والرمل وسيدى جابر وباب شرق ومبان مديرية الامن الوطني وشرطة النجدة ومعسكر الامن المركزي بمدينة الاسكندرية تمهيدا لاستهدافهم بعمليات إرهابية.

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وكما أمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكان قد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 11 متهما بينهم 2 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية لاتهامهم بتولى قيادة والانضمام لحركةحسم المسلحة التابعة لجماعة الاخوان الارهابية وامداد عناصرها بالاموال والمهمات والاسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي .

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الأربعاء أن الاتهامات تضمنت الشروع في قتل مدير أمن الاسكندرية السابق وافراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازةاسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.