مصر | النيابة تبدأ التحقيق مع والدي مرتكب "مذبحة أوسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تبدأ التحقيق مع والدي مرتكب "مذبحة أوسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة الجزئية بشمال الجيزة برئاسة المستشار محمد شرف، مدير نيابة الحوادث، التحقيقات مع والدي "محمود.م.س" مرتكب واقعة "مذبحة أوسيم".

وشهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، حادثة مروعة ظهر أمس، حيث أطلق شاب في العقد الرابع من العمر النار على المارة في محيط سكنه بمنطقة كوبري الصفيرة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، وصل عددهم وفق إحصائيات وزارة الداخلية إلى 7 مواطنين بينهم 4 من أسرة الجاني.

وانتقلت قوات الأمن إلى المنطقة المشار إليها، حيث فوجئت قوات الأمن بقيام شاب يدعى "محمود.م.س"، يبلغ من العمر 36 سنة، عامل، وهو في حالة من "الهيستريا" ويطلق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبري الصفيرة، ما أسفر عن وفاة مواطنين وإصابة آخرين.

وحاولت قوات الأمن القبض على الجاني، إلا أنه أطلق النيران تجاهها فبادلته النيران ما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.