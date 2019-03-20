مصر | إحالة 11 متهما بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية" لـ"جنايات أمن الدولة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 11 متهما بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية" لـ"جنايات أمن الدولة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 11 متهما بينهم 2 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم الأربعاء أن الاتهامات تضمنت الشروع في قتل مدير أمن الاسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.