مصر | تحذير قوي من قاضي "خلية ولاية سيناء" لدفاع "حمادة السيد" و43 آخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير قوي من قاضي "خلية ولاية سيناء" لدفاع "حمادة السيد" و43 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة حنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره نظر محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء".

ونبه المستشار محمد سعيد الشربينى رئيس المحكمة، على دفاع المتهم حمادة السيد لاعب نادي أسوان ودفاع باقي المتهمين المخلى سبيلهم الحضور الجلسة المقبلة دون أعذار.

وطلب الدفاع مد نظر القضية لفترة طويلة لتمكنهم من الإطلاع على ملف القضية لكبر حجمها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. على عمارة بحضور أحمد سعفان رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر محمد الجمل .

تضمن قرار الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيومن وشمال سيناء وفى خارج مصر ارتكبوا ما يلى:

أولا: المتهمون من الأول حتى السابع:

تولوا قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعوا غليها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيآ: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير:

ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفر المتهمون الاول والثالث والاربعون والاخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحا ناريا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بالة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية، وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الاول مواد تستخدم فى تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذا أمنا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون من الثامن وحتى الثانى والأربعين:

انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.

رابعآ: المتهم الثالث والثلاثون أيضا:

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وهو مصرى التحق بغير إذن كتابى من السلطة المختصة بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من التدريب العسكرى والأساليب القتالية، وسائل لتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية وتلقى تدريبا عسكريا فيها، بأن التحق بالجماعة المسلحة المسماة " المهاجرين والانصار" بسوريا وتلقى تدريبات عسكرية فيها وشارك فى عملياتها العسكرية هناك على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسآ: المتهمون الأول والثالث ومن الثالث عشر حتى السابع عشر والتاسع والثلاثون أيضا:

اتفقوا على ارتكاب جرائم إرهابية بان اتفق المتهمون الأول والثالث عشر والرابع عشر على قتل أمين الشرطة " محمد سامى غازى" واتفق المتهمان الثالث والتاسع والثلاثون على قتل أفراد الشرطة بتمركز أمنى أعلى الطريق الدائرى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتفق المتهمون الخامس عشر حتى السابع عشر على قتل أمين الشرطة السابق " إبراهيم قطب أبو حامد" ، والإعلامى " إسلام البحيرى"، و أحمد حركان، وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بحرى بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذا لأغراض الجماعة الإرهابية.

سادسا: المتهمون من الاول حتى السابع ومن التاسع والثلاثين حتى الحادى والأربعين أيضا:

روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن روجوا جميعا بالقول بين أوساط مخالطيهم، وروج المتهمان الأربعون والحادى والأربعون بالقول أيضا بين المودعين معهم بسجن جمصة للانضمام للجماعة الإرهابية المسماة " ولاية سينائ" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعا: المتهم التاسع والثلاثون أيضا:

صنع أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات، بان صنع هيكلا لعبوة مفرقعة باستخدام ماسورة حديدية على النحو المبين بالتحقيقات.

ثامنآ: المتهم الثالث أيضا:

اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة موضوع بند الاتهام السابق، بان اتفق مع المتهم التاسع والثلاثين على تصنيع عبوة مفرقعة، وساعده بأن أمده بالمساورة الحديدة التى استخدمت فى تصنيع هيكلها، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

تاسعا: المتهمان الأول والرابع عشر أيضا:

حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية وذلك لاستعمالها فى ارتكاب جرائم إرهابية، بان حازوا وأحرزوا بندقية خرطوش وذخائر، مما تستخدم عليها، وذلك لاستعمالها فى ارتكاب جريمة قتل أمين الشرطة " محمد سامى غازى" بقصد تحقيق أغراض الجماعة الإرهابة موضوع بند الاتهام.

عاشرا: المتهم الثالث والأربعون أيضا:

حاز وأحرز سلاحا ناريا مششخنآ " بندقية ألية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادىء الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقاتن كما حاز وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى موضوع الاتهام، 31 طلقة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام ويقصد المساس بمادىء الدستور والوحدة الوطنية.