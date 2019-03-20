مصر | النيابة تنتهي من تفريغ كاميرات حادث "مذبحة أوسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتهي من تفريغ كاميرات حادث "مذبحة أوسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت النيابة الكلية بشمال الجيزة برئاسة المستشار أمجد المنوفي، من تفريغ الكاميرات المحيطة بموقع حادث أوسيم.

وشهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، حادثة مروعة ظهر أمس، حيث أطلق شاب في العقد الرابع من العمر النار على المارة في محيط سكنه بمنطقة كوبري الصفيرة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، ووصل عددهم وفق إحصائيات وزارة الداخلية إلى 7 مواطنين بينهم 4 من أسرة الجاني.

وكانت البداية بورد بلاغ إلى قسم شرطة أوسيم، يتهم شاب بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المواطنين في الشارع، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين، وسط تجمهر لأهالي المنطقة الذين وجدوا صعوبة في السيطرة على القاتل.

وحاولت قوات الأمن القبض على الجاني، إلا أنه أطلق النيران تجاهها فبادلته النيران ما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.