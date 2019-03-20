مصر: لم نتخذ موقفنا بعد من صفقة القرن

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وزير الخارجية سامح شكري

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر ليس لديها أي شروط لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، إذ توجد علاقات قوية تربط القاهرة ودمشق، قائلا: "عملت خلال السنوات الماضية على الدعوة لاحتواء الأزمة وتجنيب سوريا وشعبها ويلات الحروب والدمار والمخاطر المرتبطة بعمل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، كما دعوت إلى تعزيز ما من شأنه استقرار ووحدة وسيادة سوريا"، جاء ذلك في حوار له، اليوم الأربعاء، مع وكالة الأنباء العمانية، نقلته وكالة "روسيا اليوم".

ويؤكد وزير الخارجية، في العديد من تصريحاته وأحاديثه، على ضرورة عودة سوريا للجامعة العربية، ويصفها دائما في تصريحاته بـ"الشقيقة" سوريا، وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.اقرأ أيضا| الجامعة العربية: