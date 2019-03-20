انت الان تتابع مصر: لم نتخذ موقفنا بعد من صفقة القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير الخارجية سامح شكري
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر ليس لديها أي شروط لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، إذ توجد علاقات قوية تربط القاهرة ودمشق، قائلا: "عملت خلال السنوات الماضية على الدعوة لاحتواء الأزمة وتجنيب سوريا وشعبها ويلات الحروب والدمار والمخاطر المرتبطة بعمل التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية، كما دعوت إلى تعزيز ما من شأنه استقرار ووحدة وسيادة سوريا"، جاء ذلك في حوار له، اليوم الأربعاء، مع وكالة الأنباء العمانية، نقلته وكالة "روسيا اليوم".
ويؤكد وزير الخارجية، في العديد من تصريحاته وأحاديثه، على ضرورة عودة سوريا للجامعة العربية، ويصفها دائما في تصريحاته بـ"الشقيقة" سوريا، وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.اقرأ أيضا| الجامعة العربية:
ويؤكد وزير الخارجية، في العديد من تصريحاته وأحاديثه، على ضرورة عودة سوريا للجامعة العربية، ويصفها دائما في تصريحاته بـ"الشقيقة" سوريا، وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.
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وتطرق شكري في حديثه إلى ما يعرف بـ"صفقة القرن"، قائلا إن هذه الصفقة لم تعلن بعد حتى تتخذ مصر موقفها إزاءها، مؤكدا دعم مصر لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على أن تكون هناك حلول ضمن الأطر الدولية وقرارات مجلس الأمن.
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وذكر أن لدى مصر وسلطنة عمان رؤية متشابهة في كيفية حل الصراعات وما يتصل بتكثيف الجهود من أجل مواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار.
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