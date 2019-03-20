تقرير: أزمة سد النهضة تؤدي لـ«عواقب إنسانية»

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سد النهضة
حذر تقرير لمركز أبحاث "مجموعة الأزمات الدولية" من عواقب إنسانية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا التي تبني سد النهضة، أكبر سد في أفريقيا، ونقلت فرانس برس عن التقرير غير الحكومي، ومقره بروكسل، قوله إن "مخاطر الفشل في العمل معا، صارخة، قد تخطئ الأطراف بالتحول إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية وخيمة". ويعد نهر النيل الذي يمر بين 10 دول، الأطول في العالم، وهو شريان طبيعي مهم لإمدادات المياه والكهرباء لهذه البلدان. ووفقا للمركز، تعتمد مصر على النيل بنحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.
وبحسب التقرير، ترى أديس أبابا أن سد النهضة مشروع تنموي وطني مهم، في حين ترى القاهرة أن تعطيل تدفق النهر سيمثل تهديدا وجوديا، ذلك أن تشغيل السد الذي يتوقع أن يولد نحو 6 آلاف ميجاوات، قد يهدد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد، وأوصى التقرير بـ"اتفاق أكثر شمولا" بين دول حوض النيل،
وبحسب التقرير، ترى أديس أبابا أن سد النهضة مشروع تنموي وطني مهم، في حين ترى القاهرة أن تعطيل تدفق النهر سيمثل تهديدا وجوديا، ذلك أن تشغيل السد الذي يتوقع أن يولد نحو 6 آلاف ميجاوات، قد يهدد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد، وأوصى التقرير بـ"اتفاق أكثر شمولا" بين دول حوض النيل، لتفادي نزاعات مستقبلية تأتي بثمن اقتصادي وبيئي باهظ، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
وأضاف التقرير، المكون من 45 صفحة: "يمكن أن يسعى البلدان إلى ملء خزاناتهما في وقت واحد تحسبا للجفاف الذي يؤجج الصراع على المياه غير الكافية".
وفي يونيو 2018، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، في القاهرة على تبني رؤية مشتركة بين الدولتين بشـأن سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر.
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