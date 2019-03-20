تقرير: أزمة سد النهضة تؤدي لـ«عواقب إنسانية»

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سد النهضة

حذر تقرير لمركز أبحاث "مجموعة الأزمات الدولية" من عواقب إنسانية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا التي تبني سد النهضة، أكبر سد في أفريقيا، ونقلت فرانس برس عن التقرير غير الحكومي، ومقره بروكسل، قوله إن "مخاطر الفشل في العمل معا، صارخة، قد تخطئ الأطراف بالتحول إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانية وخيمة". ويعد نهر النيل الذي يمر بين 10 دول، الأطول في العالم، وهو شريان طبيعي مهم لإمدادات المياه والكهرباء لهذه البلدان. ووفقا للمركز، تعتمد مصر على النيل بنحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.

وبحسب التقرير، ترى أديس أبابا أن سد النهضة مشروع تنموي وطني مهم، في حين ترى القاهرة أن تعطيل تدفق النهر سيمثل تهديدا وجوديا، ذلك أن تشغيل السد الذي يتوقع أن يولد نحو 6 آلاف ميجاوات، قد يهدد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد، وأوصى التقرير بـ"اتفاق أكثر شمولا" بين دول حوض النيل،

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