انت الان تتابع فادية حسن.. قصة أم كرمتها ابنتها بـ9 ميداليات ذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

والدة أول أزهرية فازت ببطولة رفع الأثقال.. كافحت مع أبنائها الستة وتحلم بمنزل.. لم تقدم في مسابقات الأم المثالية لانشغالها بتربيتهم.. اشترت ماكينة خياطة للعمل عليها

"كفاح وتضحية" هو عنوان حياة "فادية عبد البديع حسن"، 45 عامًا، من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، رفضت الزواج وضحت بشبابها من أجل تربية أبنائها الستة بعد وفاة شريكها، منذ 11 عامًا، واصلت الليل بالنهار وعملت في حرفة الخياطة لتحصل على مبلغ ضئيل يعينها في مسيرتها بجوار الجنيهات القليلة من معاش زوجها، لتعليم أبنائها وإلحاقهم بالجامعات بل دفعتهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، حتى أصبحت "أم أمل توفيق" أول أزهرية حصدت 9 ميداليات ذهبية في رفع الأثقال وتمثل مصر إفريقيا وعربيا.

رفضت فادية كل عروض الزواج التي قُدمت لها منذ رحيل زوجها وعمرها 29 عامًا، وكرست حياتها للعمل من أجل أبنائها متحدية كل العقبات التي واجهتها، حتى أصبحت الشيماء أكبر أبنائها، تدرس بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة الأزهر الشريف، وإبراهيم، طالب بالفرقة الثانية كلية العلوم جامعة الأزهر، وأمل طالبة بالصف

رفضت فادية كل عروض الزواج التي قُدمت لها منذ رحيل زوجها وعمرها 29 عامًا، وكرست حياتها للعمل من أجل أبنائها متحدية كل العقبات التي واجهتها، حتى أصبحت الشيماء أكبر أبنائها، تدرس بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة الأزهر الشريف، وإبراهيم، طالب بالفرقة الثانية كلية العلوم جامعة الأزهر، وأمل طالبة بالصف الثالث الثانوي، وأمنية طالبة بالصف الثاني الثانوي، وزينب في الصف الثالث الإعدادي، ومحمد في الصف الأول الإعدادي.

رسالتي لن تكتمل إلا بعد أن يصل أبنائي إلى بر الأمان، نفسي عيالي يبقوا أحسن ناس في الدنيا وأفرح بيهم، هكذا بدأت فادية حديثها مع "التحرير"، مشيرة إلى أن زوجها رحل وهي حامل في ابنها الأخير وابنتها الكبرى كان عمرها 8 سنوات.

واتخذت من منزلها حجرة صغيرة، واشترت ماكينة خياطة تعمل عليها في إصلاح الملابس لتربح نقودا قليلة تعينها على تربية الأيتام، ولكن المصائب لا تأتي فرادى، استيقظت الأسرة، في يونيو 2017 ثاني أيام شهر رمضان، على إزالة المنزل المكون من طابقين بسبب خلافات بين الورثة وتحالفوا ضدها حتى هدموا المنزل، وتركوها في العراء هي وأبناءها.

استأجرت الأم حجرة صغيرة تؤويها وأسرتها قائلة: "نحن ضعفاء أمام جبروت أهل زوجي، وتأثر مصدر رزقي الوحيد بكثرة انتقالنا بحثا عن سكن بإيجار مناسب".

حروب على عدة جبهات تخوضها "فادية" بين رعاية أبنائها الصغار ورعاية "أمل" بطلة مصر حتى لا يتأثر مستواها الرياضي أو الدراسي، مشيرة إلى أن يوم تنفيذ قرار الإزالة كان ثاني أيام رمضان، واضطرت للمبيت في الشارع على ركام المنزل هي وأسرتها عدة ليال.

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وأضافت: "ابني إبراهيم ثاني يوم لديه امتحان، كنا نايمين في الشارع، وراجعت دروسه على عمود نور"، مؤكدة أنه كان يتمنى الالتحاق بكلية الطب لكن الظروف أثرت على نتيجته"، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلبات عدة لتوفير شقة لأسرتها، ولم تتلق سوى وعود بالتنفيذ.

وأشارت إلى أنها لم تتلق أي تكريمات من الدولة، فانشغالها برعاية صغارها وعملها منعاها من التقديم، مؤكدة أن ابنتها "أمل" التي رفعت اسم مصر عاليًا في الخارج هي الأخرى أخذت نصيبها من تجاهل الدولة لها، ولم تُكرّم سوى بشهادة تقدير من المحافظ.

وأكدت أمل، بطلة مصر، الحاصلة على 9 ميداليات ذهبية، 6 في بطولة الأمم الإفريقية، و3 في البطولة العربية، وزن 53 كجم، أن والدتها ساندتها في التمارين والمسابقات، وكانت تقسم الوقت بين العمل وتلخيص المناهج والمذاكرة معها، حتى تنجح بتفوق خاصة أن التعليم الأزهري أصعب من العام.

وأشارت إلى أن "ماما الحديدية" تحملت الكثير من الهجوم والنقد عن الاكتفاء بتوفير الاحتياجات الأساسية لنا من مأكل وملبس فقط والتخلي عن طموحنا الرياضي أو التعليمي إلا أنها كانت ترفض.

واعتبرت الشيماء، الابنة الكبرى، والدتها أما مثالية تناستها التكريمات الرسمية، فهي بذلت أقصى ما في جهدها وضحت بشبابها من أجلهم ولم تُشعرهم يوما ما بأن أباهم غائب أو أنهم أيتام يستحقون الشفقة.

واختتمت "فادية" حديثها لـ"التحرير": "أتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، توفير سكن مناسب لي ولأبنائي، أو إنهاء مشكلة المنزل".