شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي: العلاقة بين القاهرة والرياض مستمرة إلى قيام الساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال استقباله أسامة النقلي، السفير السعودي بالقاهرة، على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن علاقة مصر والسعودية علاقة تاريخية وتمثل حالة خاصة لاسيما في العلاقة بين مواطني البلدين.

ومن جانبه، قال السفير السعودي إن العلاقة بين البلدين مستمرة بنفس الزخم إلى قيام الساعة، مؤكدا على توافق القاهرة والرياض في غالبية القضايا ذات الشأن المشترك.

حضر الاستقبال الذي تم قبيل لقاء السفير وقيادات الصحافة المصرية، أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.