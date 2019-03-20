شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 11 متهمًا للجنايات بتهمة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة 11 متهمًا، بينهم 2 محبوسين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية» لاتهامهم بتولى قيادة والانضمام لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن الاتهامات تضمنت الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته، وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.