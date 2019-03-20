شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق» يطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان بممارسة دوره تجاه القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمة وجهها إلى للمجلس الدولي لحقوق الإنسان عن فلسطين بممارسة دوره تجاه القضية الفلسطينية.

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وقال «فائق»، في كلمته: «في مشهد مأساوي متلاحق، يتعرض الشعب الفلسطيني لضغوط لحمله على التخلي عن حقوقه المشروعة من خلال استخدام العنف المفرط تجاه المحتجين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار مما أدى إلى قتل مئات الأطفال وإصابة مئات الآلاف من المتظاهرين منذ بدء المسيرات في ٣٠ مارس ٢٠١٨، فضلا عن إطلاق يد المستوطنين في أعمال العنف».

وانتقد رئيس المجلس ما سماه بـ«محاولة طمس مرتكزات القضية الفلسطينية بدءا بالإعلان عن ضم القدس، ومحاولة شل وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، وقطع المعونة عن السلطة الفلسطينية، وتشديد الحصار على قطاع غزة»، مشيرا إلى «تقويض مقومات حل الدولتين بتكثيف الاستيطان والاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة والتلويح بحلول مبهمة عبر ما يسمى بـ(صفقة القرن) أو الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية»، مشددا على أن أي حل يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني لن يؤدي إلى سلام دائم ولا تنمية المنطقة أو استقرارها.

وطالب «فائق» بصفته رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان من المجلس الدولي لحقوق الإنسان مواصلة دوره الواجب في المطالبة بالحل العادل للقضية الفلسطينية واستمرار وضعها على جدول أعمال المجلس الدولي.