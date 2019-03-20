شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يدعو المواطنين لقضاء «أعياد الربيع» في حديقة الأورمان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة، للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاحه، غدًا الخميس.

Advertisements

واستمع «أبوستيت» إلى شرح حول أجنحة المعرض والشركات المشاركة فيه، ووجه الدعوة للمواطنين بقضاء عيد الأم وعيد الربيع بحديقة الأورمان، التي تحتوي على نباتات وأشجار نادرة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 180 عارضا يشاركون بأفضل إبداعاتهم في كرنفال الربيع للزهور ونباتات الزينة خلال الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع الذي يعتبر الأقدم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن الوزارة تتبع سياسة محددة لتنشيط وتحفيز المنتجين المصريين في مجال الزهور ونباتات الزينة والصناعات القائمة عليها والمرتبطة بها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطتها إلى نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور في المجتمع المصري. وأشار وزير الزراعة إلى أن المعرض يقام على مساحة حوالي 14 فدانا وعدد العارضين هذا العام تجاوز العدد في الأعوام السابقة.

الجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما. ويشهد المعرض اهتماما متزايدًا كل عام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة، كما تهدف تحويله إلى حدث ثقافي اقتصادي متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.

وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع

وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع

وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع

وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع

وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع

وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع

وزير الزراعة يتفقد معرض زهور الربيع