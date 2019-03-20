شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مستشفى «مصر المحبة» ببني مزار بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب البابا تواضروس الثاني، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس لافتتاح مستشفى مصر المحبة ببني مزار، بالاشتراك مع محافظ المنيا، اللواء قاسم محمد قاسم. ومن المنتظر أن تقدم مستشفى «مصر المحبة» خدمات طبية شاملة في جميع التخصصات وفقًا للمعايير الدولية، وذلك لجميع طالبي الخدمة من المصريين، ولا سيما محدودي الدخل والفقراء.

وتولت أسرة «الراعي وأم النور» التي تعمل بالتنسيق مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بالكنيسة القبطية، عملية إنشاء وتجهيز المستشفى الجديد. ووجه قداسة البابا كلمة مسجلة بمناسبة الافتتاح تم عرضها خلال حفل الافتتاح.

شهد الافتتاح والحفل الذي تلاه، من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس والأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص. وشهد الافتتاح أيضًا العميد أكرم على المستشار والدكتورة أمنية رجب وكيلة وزارة الصحة والقيادات الأمنية بالمحافظة.

افتتاح مستشفى «مصر المحبة» ببني مزار

افتتاح مستشفى «مصر المحبة» ببني مزار

افتتاح مستشفى «مصر المحبة» ببني مزار

افتتاح مستشفى «مصر المحبة» ببني مزار

افتتاح مستشفى «مصر المحبة» ببني مزار