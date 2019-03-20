شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأزهر في جلسة «التعديلات الدستورية»: الدستور ليس آيات مقررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة الأولى لحوار التعديلات الدستورية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، جدلا كبيرا حول التعديلات المطروحة.

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وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية وممثل الازهر في كلمته: «أحمل تحيات شيخ الأزهر وعلماءه للجميع في هذا الحوار الذي يمس مصر التي ذكرت في القرآن بـ(ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين)، والتى ذكرت في الكتاب المقدس بـ(مبارك شعبي مصر)».

وأضاف ممثل الأزهر: «نحن جميعا كمصريين لا يمكن ان تفرقهم التحديات والدستور يجمعنا، والأزهر يعلم أن هناك تحديات تواجه بلادنا والأعين على مصر ناظره، وهناك أفكار تترصد بمصرنا.. نحن نؤمن أن الدستور حق والديمقراطية ليست وليدة الساعة واستوردتها مصر ولكن موجوده في الكتاب المقدس والقرآن الكريم».

وتابع: «نحن نثمن كل خطوة تقدم لأمن هذا البلد والأزهر القوى الناعمة التي تتصدى باسم مصر، الدستور ليس آيات مقررة لا يمكننا تعديله، لأنه ليس نازل من السماء لكنه صنع بشري والبشر لابد ان يقدموا أفكارهم، وندعو أن يكون الجميعًا أمة واحدة».