شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة» تعلن 13 مرشحًا على منصب النقيب: «تنازل 8 وشُطّب 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، الأربعاء، غلق باب التنازلات للمرشحين على مقاعد الانتخابات.

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وقالت اللجة في تصريحات صحفية، إنه سيتم إعلان الكشوف النهائية بعد التنازلات خلال يومين، مؤكدة أنه سيتم فتح باب الطعون بدءًا من الجمعة المقبلة حتى الأحد 24 مارس، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين من 25 مارس إلى 28 مارس، على أن تُجرى الانتخابات يوم 16 أبريل المقبل.

وقال الدكتور فتح الله الشرقاوي، رئيس لجنة تلقي الطلبات، إن إجمالي عدد التنازلات التي تلقتها اللجنة اليوم بلغ ٥٨ تنازلا على مقاعد النقابة العامة من إجمالي ١٥٨ مرشحًا، وأوضح أن 8 من المرشحين تنازلوا عن ترشحهم على مقعد النقيب العام، من أصل 23 مرشحًا، وهم أمل كمال حسين، منى مصطفى المهدى، محمد مهدى محمد، أيمن على عثمان، أشرف حامد المكاوي شعبان، على مصطفى عوف، ماهر اميل بشاي، منار مخائيل يوسف، وشطب اثنين من المرشحين لاستمرار ترشحهم على أكثر من مقعد بينها مقعد النقيب دون أن يتنازل كلا منهم عن الترشح على أحد المقعدي، وهما وائل على مزروع، وحسن إبراهيم، ليصبح هناك 13 مرشحا على مقعد النقيب.

وأضاف أن اللجنة ستعلن الكشوف الأولية للمرشحين يوم الخميس، على أن تبدأ فترة تقديم الطعون يوم الجمعة وحتى الأحد، وتعلن الكشوف النهائية يوم الخميس ٢٨ مارس. وقال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن «إجراءات الانتخابات تسير بطريقة سلسة، دون أي تدخل من المجلس الحالي، وأن المجلس قرر الإسراع في العملية الانتخابية حفاظا على إدارة النقابة بالديمقراطية وفقا لاختيارات الجمعية العمومية».