شكرا لقرائتكم خبر عن مناورة طوارئ حريق بغرفة ماكينات إحدى القاطرات البحرية بميناء السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء السويس تنفيذ مناورة طوارىء حريق بغرفة ماكينات إحدى القاطرات البحرية واشتباه في وجود مفرقعات بسيارة داخل الميناء، بحضور اللواء أشرف قنديل مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، وااللواء وحيد طوسون، رئيس الادارة المركزية لميناء السويس والزيتيات، للتعرف على درجة استعداد وجاهزية أفراد السلامة والصحة المهنية بموانئ البحر الأحمر ووحدة الحماية المدنية في المواقف المختلفة.

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بدأ السيناريو بالإبلاغ عن نشوب حريق بغرفة ماكينات القاطرة نويبع وقيام أفراد طاقم القاطرة بأعمال المكافحة الذاتية لمحاولة السيطرة على الحريق بواسطة معدات الإطفاء الخاصة بالقاطرة وعدم قدرتهم للسيطرة على الحريق ويتم استدعاء الحماية المدنية بالميناء وإبلاغ عمليات الهيئة لرفع درجة الاستعداد ودفع قاطرات اطفاء من جهة البحر لمكافحة الحريق.

مناورة طوارىء لمواجهة سيارة محملة بالمفرقعات بميناء السويس

مناورة طوارىء لمواجهة سيارة محملة بالمفرقعات بميناء السويس

مناورة طوارىء لمواجهة سيارة محملة بالمفرقعات بميناء السويس

وعلى الفور تتدخل الحماية المدنية بأفرادها وسيارة الإطفاء وماكينة الإطفاء النقالى ويتم إخلاء المنطقة من العاملين والسيارات والمعدات إخلاء كلى للمنطقة المتضررة وتبدأ إجراءات المكافحة بواسطة أفراد الحماية المجهزين بالمعدات اللازمة للإطفاء والسيطرة عليه باستخدام خراطيم سيارات الحريق وحصر الخسائر المادية البشرية. كما تتوالى الأحداث بتلقى بلاغ اشتباه وجود مفرقعات بسيارة ويتم إبلاغ وحدة المفرقعات بالميناء ويتم التعامل معها بأجهزة الكشف عن المفرقعات للتأكد من عدم صحة البلاغ ويقوم مسئولى السلامة بتقديم تقرير تفصيلى عن اسباب وقوع الحادث وإجراءات الوقاية المستقبلية.

ويأتى هذا التدريب بناء على توجيهات اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتفعيل خطة الطوارىء وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادىء الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها والعمل على احتواء الأزمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة انشطة العمل المختلفة بالميناء بصورة طبيعية في اقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية.