شكرا لقرائتكم خبر عن تيريزا ماى: طلبنا من الاتحاد الأوروبى إرجاء "بريكست" لـ30 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا، أن بلادها طلبت من الاتحاد الأوروبى، إرجاء "بريكست" إلى 30 يونيو المقبل. Advertisements جاء ذلك خلال جلسة لمجلس العموم البريطانى لمناقشة "بريكست" وبثها التليفزيون على الهواء مباشرة.

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