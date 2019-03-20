صور.. السكة الحديد تبدأ تشغيل سيارات جولف بمحطة مصر لنقل كبار السن مجانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة تشغيل 4 سيارات جولف لنقل كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة مجانا من ساحة محطة مصر برمسيس إلى أرصفة المحطة والعكس، بناء على أوامر المهندس كامل الوزير وزير النقل.
وأضاف رئيس الشركة التابعة لهيئة السكة الحديد لـ"الخليج 365"، أنه تم رفع كفاءة هذه العربات وصيانتها لخدمة الركاب، كما سيتم زيادة هذه العربات فى نقل الركاب مجانا، كما يجرى دراسة تطبيقها فى باقى المحطات.
كان وزير النقل لاحظ خلال زيارته لمحطة مصر نهاية الأسبوع الماضى تعطل هذه العربات وعدم استغلالها فى نقل كبار السن والمرضى فى التنقل داخل المحطة.
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