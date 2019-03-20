"الشعب صاحب السلطة".. عبدالعال يوضح آليات حوار "التعديلات الدستورية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية سيكون معتمدا على الانفتاح والشفافية، ويستمع المجلس لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، ونستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة، موضحًا: "تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع".

جاء ذلك في كلمته بأولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، اليوم الأربعاء، وتشهد حضور ممثلي الأزهر، الكنيسة، الجامعات، ورجال الإعلام والصحافة.

ودعا عبدالعال، أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي؛ لأن الديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرًا إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.

وتطرق عبدالعال، إلى خطة الحوار التى تم التوافق عليها بألا يقل عدد جلساتها عن 6 جلسات، تبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، ثم غدًا في جلستين لرجال القضاء بالجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، ثم ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم استئناف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لرجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها.

يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته، وإذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك.