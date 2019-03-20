الآثار: تنظيم معرض "الأمومة والطفولة في مصر القديمة" بمتحف ملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

ينظم متحف ملوي بالمنيا، معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان "الأمومة والطفولة في مصر القديمة"، خلال شهري مارس وأبريل 2019، بمناسبة الاحتفال بأعياد الأمومة

وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن الأم احتلت مكانة عالية ومتميزة في مصر القديمة مما انعكس في صور المعبودات فكانت الأم المعبودة تمثل مكانة عالية بين المعبودات مثل المعبودة إيزيس وحتحور ونفتيس.

وحسب بيان، اليوم، من المقرر، أن يتضمن المعرض مجموعة من القطع الأثرية التي توضح دور الأم في مصر القديمة للمعبودة إيزيس تحمل طفلها حورس.

ونوهت صلاح، إلى أنه، على هامش المعرض تقام مجموعة من الورش لتعليم الطلاب رسم لوحات فنية بالزيت والألوان، تعبيرًا عن دور الأم في عيون أبنائها وسيتم عرض تلك اللوحات خلال فترة المعرض.