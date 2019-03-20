فتوى قضائية تُلزم وزارة الصحة بدفع 100 ألف جنيه للتأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزارة الصحة بأداء 103 ألف و629 جنيها، قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات الهيئة حتى فبراير 2017.

وذكرت الفتوى ان هيئة التأمين الصحي قامت بعلاج الحالات المحالة إلى مستشفياتها "جمال عبد الناصر، كرموز، أبوقير التخصصي "للعلاج على نفقة الدولة وكذا حالات الطوارئ ، إلا أن القومسيون الطبي بالإسكندرية امتنع عن أداء المستحقات المالية الخاصة بالهيئة ، حيث تلك المديونية 103 الف و629 جنيها.

واستندت الفتوى لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 والمتضمن تنظيم علاج الافراد على نفقة الدولة ، والذى بموجبة أوكل لوزير الصحة تشكيل مجالس طبية متخصصة لفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج، وعقد لرئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة ، وأجاز أن يتضمن قرار العلاج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف وفقا للحالة الاجتماعية للمريض، وقد فوض رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في اختصاصه بالترخيص في العلاج على نفقة الدولة وذلك بموجب قراره رقم 1699 لسنة 1987.

واختتمت الفتوى، أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء والذي فوٌض وزير الصحة بتحديد المستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وجب على وزارة الصحة أن ترد المبلغ محل النزاع لهيئة التأمين الصحي.