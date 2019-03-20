البنك الدولي: مشروع بنبان الأكثر تميزا في العالم

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محطة بنبان للطاقة الشمسية

أعلنت مجموعة البنك الدولي، فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك تميزا على مستوى العالم، وهى المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة. وأقامت كريستالينا جورجيي?ا الرئيس المؤقت للبنك، احتفالية خاصة بتلك المناسبة بمقر البنك في واشنطن بحضور قياداته وأعضاء مجلسه التنفيذي، أشادت فيه بالمشروع ومعدلات تنفيذه المتسارعة وما يستهدفه من تحقيق طفرة كبيرة، في إطار زيادة اعتماد مصر على الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها من الطاقة كهدف وطني استراتيجي.

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وعلقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي محافظ مصر في البنك الدولي، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، بقولها إن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك من شراكة استراتيجية شاملة، إذ جاء في إطار دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في