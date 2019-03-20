السياحة: على الشركات الالتزام بضوابط موسم العمرة

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رانيا المشاط وزيرة السياحة
شددت وزارة السياحة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، على جميع الشركات السياحية بضرورة الالتزام بالضوابط الموضوعة لموسم العمرة الجاري وعدم مخالفتها لأي من بنودها، موضحة أن اللجنة العليا للحج والعمرة عقدت اجتماعا برئاسة مجدي شلبي وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات السياحية، إذ تم مناقشة السبل والإجراءات اللازمة لضمان عدم قيام أي من الشركات السياحية بتأجيل تنفيذ التأشيرات الخاصة بالمواطنين والمخصصة لفترة العمرة الأولى التي تنتهى مع نهاية شهر شعبان وتنفيذها خلال شهر رمضان.
يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة على انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هــ، والحفاظ على مصالح المواطنين وعدم مخالفة الشركات السياحية للضوابط المنظمة لبرامج العمرة.وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ بعض التدابير الاحترازية منها قيام قطاع الشركات السياحية بمراجعة ما قامت الشركات بتنفيذه من تأشيرات عمرة
يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة السياحة على انتظام سير موسم العمرة لعام 1440هــ، والحفاظ على مصالح المواطنين وعدم مخالفة الشركات السياحية للضوابط المنظمة لبرامج العمرة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اتخاذ بعض التدابير الاحترازية منها قيام قطاع الشركات السياحية بمراجعة ما قامت الشركات بتنفيذه من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل التنفيذ لكل شركة خلال هذه الفترة، لضمان عدم ترحيل أعداد إلى شهر رمضان (ترحيل الكوتة).
كما تم الاتفاق على ضرورة مراجعة الشركات المنفذة لأعداد ضئيلة من الحصة المخصصة لها خلال الفترة الماضية لتوضيح أسباب ذلك.
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