إدراج 6 جامعات حكومية ضمن تصنيف QS لعام 2019

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جامعة القاهرة
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا حول إدراج 6 جامعات حكومية مصرية في 13 تخصصا علميا ضمن تصنيف QS في التخصصات لعام 2019، وذكر بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أشار إلى إعلان نتيجة التصنيف البريطاني QS في التخصصات لعام 2019، وأن 6 جامعات حكومية مصرية أدرجت في 13 من التخصصات العالمية، وهي: الآداب والإنسانيات، والهندسة والتكنولوجيا، وعلوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارة وفروعها.
وأضاف التقرير أن جامعة القاهرة أدرجت في 13 تخصصا، وجامعة عين شمس أدرجت في 11 تخصصا، وجامعة الإسكندرية أدرجت في 10 تخصصات، وجامعة المنصورة أدرجت في 3 تخصصات، وجامعتي أسيوط وقناة السويس أدرجتا في تخصص واحد.اقرأ أيضا| جامعة القاهرة تمول 24 مشروعا بحثيا بـ5 ملايين جنيهوأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس
وأضاف التقرير أن جامعة القاهرة أدرجت في 13 تخصصا، وجامعة عين شمس أدرجت في 11 تخصصا، وجامعة الإسكندرية أدرجت في 10 تخصصات، وجامعة المنصورة أدرجت في 3 تخصصات، وجامعتي أسيوط وقناة السويس أدرجتا في تخصص واحد.
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وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في مارس الجاري، أن تصنيف QS البريطاني، كشف في تقرير نشره 27 فبراير 2019، عن تقدم جامعة القاهرة في 20 تخصصا أكاديميا ضمن الأفضل عالميا في التخصصات الأكاديمية، بنسبة 100% عن عام 2017 الذي تواجدت فيه 10 تخصصات، إذ تم إدخال 6 تخصصات أكاديمية لأول مرة 2018، و4 تخصصات جديدة عام 2019. وكشف التقرير، عن وجود جامعة القاهرة على رأس المائة في تخصصات: "الصيدلة، وعلم الأدوية، والهندسة المدنية والإنشاءات في الفئة 101". (التفاصيل)
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